Календарь на 15 июня: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей

15 июня в России отмечают один из самых популярных профессиональных праздников — День медицинского работника. Пациенты поздравляют любимых докторов и медсестер. На государственном уровне медикам вручают награды за выдающиеся достижения. В этот день также вспоминают о важности развития ветроэнергетики, а в США, Аргентине, Нидерландах и многих других странах празднуют День отца. Какие еще памятные даты и праздники приходятся на 15 июня и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».
Праздники в России и мире 15 июня.
* ~День создания юннатского движения в России~
В 1918 году в Сокольниках была организована первая в стране биологическая станция юных натуралистов и любителей природы. Это событие дало старт развитию юннатского движения по всей России.
Сегодня участники движения также ведут исследовательскую работу и участвуют в природоохранных мероприятиях. Современные юные натуралисты, как и их прабабушки и прадедушки, изучают растения, животных, почвы, водоемы, ставят опыты и ведут наблюдения, заботятся о растительном и животном мире.
* ~День медицинского работника~
Ежегодно в третье воскресенье июня в России, а также в Белоруссии, Казахстане и некоторых других странах, отмечают День медицинского работника. Этот важный профессиональный праздник был учрежден еще в 1980 году Указом Президиума Верховного Совета СССР. В День медика поздравляют врачей, медсестер, фельдшеров, лаборантов, санитарок. Накануне профессионального праздника медики принимают не только заслуженные поздравления, но и награды.
* ~Всемирный день ветра~
Этот экологический праздник отмечается с 2007 года по инициативе Европейской ассоциации ветроэнергетики и Всемирного совета по энергии ветра. Его задача — повысить осведомленность о ветроэнергетике как о чистом, возобновляемом и доступном источнике энергии. Кстати, в России сегодня ведется разработка отечественных технологий для производства электроэнергии из ветра. До 2030 года в нашей стране планируется ввести 3 ГВт ветряных мощностей.
* ~Всемирный день распространения информации о злоупотреблениях в отношении пожилых людей~
Дата появилась по инициативе Генеральной Ассамблеи ООН в 2011 году, чтобы привлечь внимание к проблемам, с которыми сталкиваются пожилые люди: холодное, негативное отношение в семьях и обществе, экономическая незащищенность, физическое насилие. Праздник призван напомнить молодежи, что старость — удел каждого человека и относиться к пожилым людям надо так, как хочешь, чтобы потом относились к тебе.
Какие праздники и памятные даты отмечаются 15 июня в других странах.
День отца — США. Впервые праздник отметили в 1910 году. Он появился в дополнение ко Дню матери. Дату принято отмечать в кругу семьи за ужином. В третье воскресенье июня День отца также празднуют в Великобритании, Марокко, Турции, Нидерландах, Аргентине и ряде других стран.
День пива — Великобритания. Праздник возник в связи с подписанием Великой Хартии вольностей. Именно в этот день в 1215 году группа баронов и король Англии заключили пакт, который ограничил некоторые права монарха. Отдельные положения хартии стандартизировали производство пива, эля и вина по всей стране, что и послужило поводом для появления праздника. Каждый год в этот день английские пабы заполняются до отказа.
День без автомобиля — Германия. Традиция празднования этой даты восходит к практике временного отказа от автомобилей в период Суэцкого кризиса 1950-х годов и нефтяного кризиса 1970-х годов, когда Европа столкнулась с нехваткой топлива. Сегодня этот праздник носит экологический характер.
Религиозные праздники 15 июня.
* День памяти иконы Божией Матери «Умягчение злых сердец».
Второе название этого святого образа — «Симеоново проречение». Оно отсылает верующих к пророчеству праведного старца Симеона Богоприимца. Когда на сороковой день после рождения Иисуса Христа родители принесли Его в храм, Симеон взял на руки Младенца, благословил Марию и Иосифа. После чего он обратился к Пречистой Деве и сказал, что как Христа пронзят оружием, так и душу его Матери тоже поразит «оружие» страдания.
На иконе «Умягчение злых сердец» изображена Божия Матерь, а вокруг нее — семь мечей, направленных остриями в сердце. Клинки символизируют полноту горя, которое перенесла Богородица. У этого святого образа верующие молятся об избавлении от физических и душевных страданий.
* Троица у католиков.
В отличие от православных христиан, католики празднуют Троицу на 57-й день после Пасхи. В 2025 году праздник выпал на 15 июня. Католическая Троица — это, прежде всего, день богословского осмысления. Главная тема богослужений и проповедей в этот праздник — три ипостаси единого Бога: Отца, Сына и Святого Духа.
Народные праздники и приметы 15 июня.
* Вьюн Зеленый.
В этот день на Руси было принято украшать дом ветками березы. На Вьюна Зеленого молодежь гуляла по улицам, пела песни, раздавала детям конфеты. Ближе к вечеру начинались хороводы.
Девушки плели венки из вьюна и гадали по его ветвям о суженых. Также в этот день было принято печь большие румяные караваи в форме солнца.
* Приметы.
Птицы ведут себя беспокойно — погода скоро испортится.
Сильный туман с утра обещает теплый день.
Дождь обещает хороший урожай льна.
Западный ветер — к похолоданию.
Если к вечеру начали петь соловьи — погода завтра будет солнечной.
Щедрый ливень — к грибному изобилию.
Какие исторические события произошли 15 июня.
* 313 год — римский император Константин объявил свободу вероисповедания и велел вернуть христианам ранее конфискованную у них собственность.
Дни рождения и юбилеи 15 июня.
* В 1843 году родился Эдвард Григ — норвежский композитор.
Кто отмечает дни рождения.
* 82 года исполняется Джонни Холлидей — французский рок-певец, композитор и киноактер.