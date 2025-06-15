Календарь на 15 июня: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей

15 июня в России отмечают один из самых популярных профессиональных праздников — День медицинского работника. Пациенты поздравляют любимых докторов и медсестер. На государственном уровне медикам вручают награды за выдающиеся достижения. В этот день также вспоминают о важности развития ветроэнергетики, а в США, Аргентине, Нидерландах и многих других странах празднуют День отца. Какие еще памятные даты и праздники приходятся на 15 июня и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».