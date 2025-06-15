Время — деньги. На сколько можно увеличить пенсию и как это сделать

— Банковские вклады тоже застрахованы, но там гарантированная сумма возмещения — до 1,4 млн, в некоторых случаях — до 10 млн. Например, если деньги получены от продажи квартиры. Если говорить о рисках НПФ, то тут ситуация, как и с банковскими вкладами. Есть риск, что доходность от вложений упадёт или её не будет вовсе. Также есть риск закрытия самого НПФ, как и банка. Но на такие случаи как раз и распространяется страховка, — пояснила Елена Кузнецова.