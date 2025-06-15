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Нетаньяху созвал военно-политический кабинет Израиля на экстренное заседание

Заседание военно-политического кабинета Израиля проходит на фоне конфликта с Ираном.

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Источник: Комсомольская правда

В Израиле в субботу 14 июня проходит экстренное заседание военно-политического кабинета под руководством премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Об этом информирует канцелярия главы израильского правительства.

«Премьер-министр в эти минуты проводит заседание военно-политического кабинета», — сказано в релизе.

Ранее стало известно, что иранские ракеты поразили нефтеперерабатывающий завод в Хайфе, также ракеты упали на территории Нижней Галилеи.

Также сообщалось, что ВВС Израиля наносят удары по военным целям в Тегеране.

Напомним, четыре важных здания повреждены на ядерном объекте в иранском Исфахане, среди них завод по конверсии урана.

Тем временем взаимные удары c использованием ракет и беспилотников продолжаются, число жертв растет. Последние новости о войне между Ираном и Израилем читайте здесь на KP.RU.