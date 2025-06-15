Нетаньяху созвал военно-политический кабинет Израиля на экстренное заседание

В Израиле в субботу 14 июня проходит экстренное заседание военно-политического кабинета под руководством премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Об этом информирует канцелярия главы израильского правительства.
«Премьер-министр в эти минуты проводит заседание военно-политического кабинета», — сказано в релизе.
Ранее стало известно, что иранские ракеты поразили нефтеперерабатывающий завод в Хайфе, также ракеты упали на территории Нижней Галилеи.
Также сообщалось, что ВВС Израиля наносят удары по военным целям в Тегеране.
Напомним, четыре важных здания повреждены на ядерном объекте в иранском Исфахане, среди них завод по конверсии урана.
Тем временем взаимные удары c использованием ракет и беспилотников продолжаются, число жертв растет. Последние новости о войне между Ираном и Израилем читайте здесь на KP.RU.