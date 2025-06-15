Росавиация ограничила работу аэропорта Калуги

Росавиация ввела временные ограничения на прием и выпуск гражданских воздушных судов в аэропорту Калуги. Об этом в своем телеграм-канале проинформировал представитель Росавиации Артем Кореняко.
«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропорту Калуги “Грабцево”; код ИКАО: UUBC)», — говорится в сообщении.
Напомним, прошлой ночью Росавиация в целях безопасности вводила запреты на полеты в аэропортах Самары, Саратова, Тамбова и Ульяновска. Позднее ограничения были сняты.
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