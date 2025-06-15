Ричмонд
+32°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Росавиация ограничила работу аэропорта Калуги

Росавиация ввела временные ограничения на прием и выпуск гражданских воздушных судов в аэропорту Калуги.

Как создавалась новая Россия

Росавиация ввела временные ограничения на прием и выпуск гражданских воздушных судов в аэропорту Калуги. Об этом в своем телеграм-канале проинформировал представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропорту Калуги “Грабцево”; код ИКАО: UUBC)», — говорится в сообщении.

Напомним, прошлой ночью Росавиация в целях безопасности вводила запреты на полеты в аэропортах Самары, Саратова, Тамбова и Ульяновска. Позднее ограничения были сняты.

Читайте также: В Индии организовали экстренную проверку самолетов Boeing после авиакатастрофы.