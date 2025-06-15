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Трамп заявил, что собирается обсудить с Путиным Украину на следующей неделе

В субботу Путин и Трамп обсудили вопросы, касающиеся обострения ситуации на Ближнем Востоке.

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Источник: Аргументы и факты

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп рассказал, что в очередной телефонной беседе с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным вопросу конфликта на Украине «было уделено меньше времени», по словам Трампа, основное обсуждение перенесено на следующую неделю.

«Гораздо меньше времени было уделено обсуждению РФ и Украины, но это запланировано на следующую неделю», — заявил Трамп.

Заявление опубликовано в его соцсети Truth Social.

Напомним, президент РФ Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп во время разговора по телефону обсудили обострившуюся ситуацию в ближневосточном регионе. Беседа состоялась в субботу.

Ранее сообщалось, что Трамп рассказал о телефонном разговоре с Путиным. По его словам, президент Российской Федерации позвонил ему, чтобы поздравить с днём рождения, а также обсудить ситуацию вокруг Ирана.