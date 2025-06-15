В России предложили создать программу доступного детского оздоровительного отдыха: подробности

В России требуется разработать комплексную программу, обеспечивающую всем детям возможность качественного и доступного оздоровительного отдыха. Об этом заявил лидер фракции ЛДПР Леонид Слуцкий в Telegram-канале.
«В России должна появиться масштабная программа полноценного качественного детского оздоровительного отдыха, чтобы каждый русский ребенок не один раз смог в ней поучаствовать, а родители не задумывались, найдут они на это деньги или нет», — пояснил депутат.
Он подчеркнул, что в приоритетах государства должна быть не только поддержка рождаемости, но и сохранение численности населения страны, а также повышение уровня и условий жизни граждан.
Ранее KP.RU писал, что в России предложили ввести дополнительный отпуск под названием «демографическая неделя». Он необходим для повышения рождаемости населения.