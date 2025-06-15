Ynet: Женщина погибла, 14 ранены из-за ракетной атаки Ирана на севере Израиля

В результате иранской ракетной атаки на севере Израиля один человек погиб и еще 14 получили ранения. Об этом в воскресенье, 15 июня, сообщил израильский портал Ynet.
По данным издания, ракета попала в двухэтажный жилой дом в районе Нижней Галилеи, расположенном на севере страны.
— Молодая женщина в возрасте 20 лет погибла в результате ракетного удара с севера Ирана, — говорится в сообщении.
Также стало известно, что в нескольких районах Израиля объявлена воздушная тревога в связи с запуском ракет с территории Ирана. Согласно заявлению ЦАХАЛ, сирены воздушной тревоги прозвучали в ряде районов Израиля после обнаружения ракет, запущенных из Ирана в направлении израильской территории.
Ранее иранские специалисты зафиксировали незначительный ущерб после ударов Израиля по заводу по обогащению урана Фордо. Израиль также во второй раз атаковал территорию вокруг нефтеперерабатывающего завода Тебриза.
Иранское национальное телевидение также сообщило, что в результате удара Израиля по иранскому городу Шахид Чамран обрушился жилой дом — погибли 60 жителей, включая 20 детей.