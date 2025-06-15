Ynet: Женщина погибла, 14 ранены из-за ракетной атаки Ирана на севере Израиля

Также стало известно, что в нескольких районах Израиля объявлена воздушная тревога в связи с запуском ракет с территории Ирана. Согласно заявлению ЦАХАЛ, сирены воздушной тревоги прозвучали в ряде районов Израиля после обнаружения ракет, запущенных из Ирана в направлении израильской территории.