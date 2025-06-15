Престижный университет Британии ввел жесткие ограничения по половому и расовому признаку

«В руководстве ведущего мирового университета факультетам рекомендуется “постараться обеспечить”, чтобы на каждое собеседование приглашался хотя бы один кандидат из “недостаточно представленных групп”. Разнообразная структура набора персонала также побуждает рекрутеров повторно публиковать вакансии, если длинный список кандидатов “не является разнообразным”, например, если в нем все белые или мужчины. Кроме того, комиссии по проведению собеседований должны быть “разнообразными как по полу, так и по расе” и состоять из лиц, прошедших обучение по вопросам равенства, разнообразия, инклюзивности и неосознанной предвзятости», — пишет газета Telegraph со ссылкой на документ.