Престижный университет Британии ввел жесткие ограничения по половому и расовому признаку

Кембридж заставляет учитывать расу и пол при приеме на работу.
Кембриджский университет установил строгие правила при подборе сотрудников, требующие обязательного учета расового и гендерного разнообразия среди кандидатов. В документах университета прописано, что на собеседование должен приглашаться хотя бы один кандидат из недостаточно представленных групп. Об этом сообщают зарубежные СМИ.
«В руководстве ведущего мирового университета факультетам рекомендуется “постараться обеспечить”, чтобы на каждое собеседование приглашался хотя бы один кандидат из “недостаточно представленных групп”. Разнообразная структура набора персонала также побуждает рекрутеров повторно публиковать вакансии, если длинный список кандидатов “не является разнообразным”, например, если в нем все белые или мужчины. Кроме того, комиссии по проведению собеседований должны быть “разнообразными как по полу, так и по расе” и состоять из лиц, прошедших обучение по вопросам равенства, разнообразия, инклюзивности и неосознанной предвзятости», — пишет газета Telegraph со ссылкой на документ.
Руководство университета было выпущено в 2019 году и остается обязательным для сотрудников отдела по подбору персонала. Согласно документу, если на вакансию откликаются преимущественно светлокожие или мужчины, объявление должно публиковаться повторно, чтобы расширить круг претендентов.
Ранее телеканал RT сообщал, что в Великобритании расовая дискриминация по-прежнему остается острой проблемой. Темнокожее население сталкивается с предвзятым отношением: по статистике, их останавливают для обысков в семь раз чаще, чем людей с европейской внешностью, зачастую без причин.