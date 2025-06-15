Shana: Израиль нанес удары по нефтехранилищам в Иране, начались пожары

Израиль нанес удары по ключевым нефтехранилищам в столице Ирана. Целями стали: северный нефтехранилищный комплекс Тегерана и южное топливное хранилище столицы. Об этом информирует агентство Shana.
В результате авиаударов пострадали нефтехранилища в районах Кан и Шахран. В настоящее время экстренные службы ликвидируют последствия атак. Данных о жертвах и пострадавших пока не поступало.
Накануне YNET сообщил, что в субботу вечером 14 июня иранские ракеты поразили два израильских объекта: крупный северный город Хайфа и район населенного пункта Тамра в Нижней Галилее.
В эту же субботу премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху начал экстренное заседание военно-политического кабинета.
Ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси подтвердил отсутствие повреждений на иранских ядерных объектах в Фордо и Хондабе после израильских ударов.
Напомним, что в ночь на 13 июня Израиль заявил о начале военной операции «Восстающий лев», целью которой стали объекты иранской ядерной программы.