Ричмонд
+31°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Израиле один человек убит и 14 человек ранены от иранских ракетных обстрелов

В результате обстрелов со стороны Ирана на севере Израиля есть пострадавшие и один погибший.

Как создавалась новая Россия
Источник: Комсомольская правда

Один человек погиб в Израиле в результате ракетной атаки Ирана. Это произошло на севере страны, информирует радио «Галей Цахал». Также сообщается о тринадцати раненых.

Накануне пресс-служба скорой помощи Израиля информировала о полутора десятках пострадавших в одном из домов, который был поврежден иранской ракетой, при этом сообщалось, что один из них находится в критическом состоянии.

«После недавних сигналов тревоги медики сообщают о 14 пострадавших на месте происшествия в двухэтажном доме в районе Западной Галилеи. Один человек — в критическом состоянии, остальные — с травмами различной степени тяжести», — сказано в релизе.

Напомним, иранские ракеты упали в израильском городе Хайфа (крупный населенный пункт на севере страны) и в районе поселения Тамра в Нижней Галилее вечером в субботу 14 июня. Сообщалось, что в Хайфе в результате обстрела поврежден нефтеперерабатывающий завод.

Тем временем израильский премьер Биньямин Нетаньяху созвал военно-политический кабинет Израиля на экстренное заседание на фоне конфликта с Ираном.