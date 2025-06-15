В Израиле один человек убит и 14 человек ранены от иранских ракетных обстрелов

Один человек погиб в Израиле в результате ракетной атаки Ирана. Это произошло на севере страны, информирует радио «Галей Цахал». Также сообщается о тринадцати раненых.
Накануне пресс-служба скорой помощи Израиля информировала о полутора десятках пострадавших в одном из домов, который был поврежден иранской ракетой, при этом сообщалось, что один из них находится в критическом состоянии.
«После недавних сигналов тревоги медики сообщают о 14 пострадавших на месте происшествия в двухэтажном доме в районе Западной Галилеи. Один человек — в критическом состоянии, остальные — с травмами различной степени тяжести», — сказано в релизе.
Напомним, иранские ракеты упали в израильском городе Хайфа (крупный населенный пункт на севере страны) и в районе поселения Тамра в Нижней Галилее вечером в субботу 14 июня. Сообщалось, что в Хайфе в результате обстрела поврежден нефтеперерабатывающий завод.
Тем временем израильский премьер Биньямин Нетаньяху созвал военно-политический кабинет Израиля на экстренное заседание на фоне конфликта с Ираном.