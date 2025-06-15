Nour News: При израильской атаке погиб заместитель главы разведки ВКС КСИР

В результате атаки Израиля погиб заместитель главы разведки воздушно-космических сил (ВКС) Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Хосров Хассани. Об этом сообщило иранское агентство Nour News.
Также стало известно о гибели бригадного генерала Амира Али Хаджизаде вместе с Хассани.
— Генерал Хаджизаде был одной из ключевых фигур в оборонной доктрине Ирана и сыграл решающую роль в развитии ракетных технологий и воздушной обороны страны. Его лидерство и преданность делу были известны как внутри Ирана, так и за его пределами. Гибель такого высокопоставленного военачальника, несомненно, станет тяжелой потерей для иранских вооруженных сил, — говорится в сообщении.
Ранее иранские специалисты зафиксировали незначительный ущерб после ударов Израиля по заводу по обогащению урана Фордо. Израиль также во второй раз атаковал территорию вокруг нефтеперерабатывающего завода Тебриза.
Иранское национальное телевидение также сообщило, что в результате удара Израиля по иранскому городу Шахид Чамран обрушился жилой дом — погибли 60 жителей, включая 20 детей.