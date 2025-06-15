Nour News: При израильской атаке погиб заместитель главы разведки ВКС КСИР

— Генерал Хаджизаде был одной из ключевых фигур в оборонной доктрине Ирана и сыграл решающую роль в развитии ракетных технологий и воздушной обороны страны. Его лидерство и преданность делу были известны как внутри Ирана, так и за его пределами. Гибель такого высокопоставленного военачальника, несомненно, станет тяжелой потерей для иранских вооруженных сил, — говорится в сообщении.