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Пентагон опубликовал поздравление с российскими триколорами

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Пентагон по случаю дня американского флага опубликовал поздравление, прикрепив к своему тексту поздравительную картинку, на которой отчетливо виднеются российские триколоры.

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Источник: AP 2024

В изображении, опубликованном в соцсети Х, с одной стороны изображен американский флаг, однако по центру отчетливо виднеются два российских флага.

Пользователи соцсети активно обсуждают подобное совпадение в комментариях.