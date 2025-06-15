Пентагон опубликовал поздравление с российскими триколорами

В изображении, опубликованном в соцсети Х, с одной стороны изображен американский флаг, однако по центру отчетливо виднеются два российских флага.
Пользователи соцсети активно обсуждают подобное совпадение в комментариях.
МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Пентагон по случаю дня американского флага опубликовал поздравление, прикрепив к своему тексту поздравительную картинку, на которой отчетливо виднеются российские триколоры.
В изображении, опубликованном в соцсети Х, с одной стороны изображен американский флаг, однако по центру отчетливо виднеются два российских флага.
Пользователи соцсети активно обсуждают подобное совпадение в комментариях.