Mehr: Иран ударил по израильской Хайфе гиперзвуковой ракетой

Как минимум одна гиперзвуковая ракета была использована Ираном для удара по Израилю в субботу 14 июня. Об этом информирует агентство Mehr.
В то же время агентство NOURE NEWS перечисляет типы баллистических ракет, при помощи которых Иран атакует объекты на территории Израиля. Сообщается, что речь идет о ракетах средней дальности EMAD, GHADR и KHEIBAR SHEKAN.
Напомним, в Израиле один человек убит и 14 человек ранены в результате иранских ракетных обстрелов.
Накануне иранские ракеты упали в израильском городе Хайфа, расположенном на севере страны, и в районе поселения Тамра в Нижней Галилее вечером в субботу 14 июня. При этом Хайфе в результате обстрела поврежден нефтеперерабатывающий завод.
Тем временем взаимные удары продолжаются, число жертв растет. Последние новости о войне между Ираном и Израилем читайте здесь на KP.RU.