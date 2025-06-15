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Mehr: Иран ударил по израильской Хайфе гиперзвуковой ракетой

Иран использовал гиперзвуковое оружие для удара по Израилю.

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Источник: Комсомольская правда

Как минимум одна гиперзвуковая ракета была использована Ираном для удара по Израилю в субботу 14 июня. Об этом информирует агентство Mehr.

В то же время агентство NOURE NEWS перечисляет типы баллистических ракет, при помощи которых Иран атакует объекты на территории Израиля. Сообщается, что речь идет о ракетах средней дальности EMAD, GHADR и KHEIBAR SHEKAN.

Напомним, в Израиле один человек убит и 14 человек ранены в результате иранских ракетных обстрелов.

Накануне иранские ракеты упали в израильском городе Хайфа, расположенном на севере страны, и в районе поселения Тамра в Нижней Галилее вечером в субботу 14 июня. При этом Хайфе в результате обстрела поврежден нефтеперерабатывающий завод.

Тем временем взаимные удары продолжаются, число жертв растет. Последние новости о войне между Ираном и Израилем читайте здесь на KP.RU.