Плановые отключения электричества и воды ожидаются во Владивостоке на следующей неделе

«Приморский водоканал» информирует о проведении работ 18 и 19 июня.
В среду холодное водоснабжение будет приостановлено с 03:00 до 20:00 в Первореченском районе Владивостока. Под плановое отключение попадают адреса:
проспект 100-летия Владивостока, 14, 16, 16а, 18а, 20, 22, 24, 30 В, 32 В, 36б, 50, 50а, 52, 52 В, 56, 58;
Волховская, 4, 5, 7, 7а, 9, 11, 13, 15, 18, 18а, 19, 22, 25, 29;
Вострецова, 1, 2, 3, 4, 4а, 5, 6, 6а, 7, 8, 8а, 8б, 9, 10, 10, 10д, 11, 13, 15, 15а, 17, 19, 19/1, 36;
Гамарника, 3б, 10, 11а, 13, 13а, 15, 16, 18, 19, 22, 24, 24а, 24б, 24 В, 26, 26а;
Героев Варяга, 12, 14;
Днепровская, 1, 2, 2а, 3, 5, 7, 8, 9, 14, 16, 18;
Завойко, 1б, 2, 2а, 4, 4а, 6, 8, 10;
Ильичева, 2б, 4, 6, 8, 10, 11, 11а, 12, 14, 15, 16, 18а, 20, 20а, 20 В, 20д, 21, 22, 22а, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 31а, 32, 34, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62;
Иртышская, 5, 5/3, 7, 7а, 10, 10а, 12, 12а, 16, 17, 17а, 19, 20, 21, 23, 24, 26а, 30, 32, 32а, 34, 34а, 36, 36а, 38;
Колесника, 4, 5, 5а, 6, 7, 7а, 9, 10, 10а, 11;
Корнилова, 3, 5, 9, 10, 11, 11а, 12, 14, 15а;
Кубанская, 14, 16;
Нахимова, 1, 2, 3, 3а, 4, 5, 6;
Невская, 1, 2, 2а, 3, 4, 4а, 5, 6, 10, 12, 12а, 13, 13а, 14, 14а, 15, 15а, 16, 17, 18, 20, 20а, 22, 24, 37а, 38, 41, 41а, 41б;
Печорская, 6, 8, 8а, 10, 12;
Постышева, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 29/25, 31, 33;
Уральская, 6, 8;
Фирсова, 1, 2, 2а, 3, 3а, 4, 4а, 5, 6, 8, 8а, 8б;
Южно-Уральская, 4, 5, 6, 8, 10а, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31.
А в четверг плановые работы проведут в микрорайоне Сад-город, отключение будет небольшое — Александровича, 22. Минеральная, 2−6 с 09:00 до 18:00.
«Владивостокское предприятие электрических сетей» также информирует о плановых отключениях света 16 июня, в понедельник.
Наиболее массовое отключение — в пригороде с 09:00 до 17:00 у абонентов:
с/т «Чайка», д. 21, 24, 26, 27, 28, 29, 31а, 75;
с/т «Юбилейное», участок № 67;
с/т «Приморский садовод», 232;
5-й ключ, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 42, 43, 69, 70, 85, 86;
ул. Зелёная: 2, 3, 5, 7, 7А, 7Б/1, 7Б/2, 9А;
Зелёный переулок, 1, 10, 10А, 3, 4, 5, 6, 8, 8В;
ул. Мечникова, 13, 15/1, 15/2, 17, 19, 21/1, 23, 26, 26А, 30, 30а, 30б, 32, 34/2, 36, 38.
На час меньше, с 09:00 до 16:00 электричество будет отсутствовать по адресам:
Успенского, 73;
Фета, 4Г/1, 6/2;
Художественная, 1, 11, 13, 3, 5, 7, 9.
Также запланировано отключение света в первомайском районе Владивостока с 09:00 до 17:00 по адресам:
60 лет ВЛКСМ: 12, 14, 14/1, 16;
Борисенко, 14Б, 16, 18;
Героев Хасана, 10, 10−12, 12, 1А, 2, 4, 6, 7;
Гризодубовой, 47;
Марины Расковой, 4.
Ещё одно отключение света в этот день ожидается в домах № 44 и 44а на Партизанском проспекте с 14:00 до 17:00.