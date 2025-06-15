Fars: Иран атаковал ключевые израильские энергетические объекты

Объекты энергетики Израиля подверглись ракетному удару Ирана, заявляет агентство Fars.
В сообщении говорится о поражении «ключевых израильских энергообъектов высокоточными ракетами». По утверждению агентства, атака вызвала перебои с электричеством в центре страны и повредила критическую инфраструктуру.
Ранее иранское ТВ сообщало, что удар по хайфскому НПЗ был ответом на субботние израильские атаки по иранским энергообъектам.
В ночь на воскресенье стало известно, что Израиль нанес удары по двум нефтехранилищам в Тегеране, на обоих объектах вспыхнули пожары. Атаке подверглись нефтехранилища в районах Кан и Шахран. На месте работают аварийные службы, устраняя последствия ударов. Информации о возможных погибших или пострадавших нет.
Ранее сообщалось о планах руководства Исламской Республики Иран остановить проход грузовых судов через Ормузский пролив, северное побережье которого является суверенной территорией страны. Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков отметил, что даже частичные перебои с поставками нефти через Персидский залив в условиях войны приведут к существенному росту мировых цен на нефть. Он добавил, что проиранское военно-политическое движение хуситов в Йемене может также лишить нефтетанкеры доступа к Бад-эль-Мандебскому межконтинентальному проливу. Без него транспортировщики «черного золота» потеряют выход к Красному морю, а следовательно и к важному для мировой логистики Суэцкому каналу.
Читайте материал по теме: Владельцы нефтяных танкеров избегают прохода через Ормузский пролив — Financial Times.