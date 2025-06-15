Иордания закрыла свое воздушное пространство для самолетов

Отметим, Иордания закрыла свое воздушное пространство в пятницу на фоне эскалации ситуации на Ближнем Востоке. Утром в субботу власти Иордании открыли небо для выполнения внутренних и транзитных рейсов, но с оговоркой — каждый самолет должен иметь запас топлива на полчаса возможного дополнительного нахождения в воздухе.