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Иордания закрыла свое воздушное пространство для самолетов

В Иордании вновь закрыли воздушное пространство для всех типов самолетов.

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В Иордании вновь закрыли воздушное пространство для всех типов самолетов. Об этом со ссылкой на диспетчерскую службу международного аэропорта Аммана сообщает ТАСС.

Воздушное пространство Иордании было закрыто для самолетов в 20:07 по всемирному координированному времени (23:07 по московскому).

«Воздушное пространство было закрыто по оперативным причинам», — сказал собеседник агентства.

В аэропорту отметили, что полеты над Иорданией прекращены примерно до 05:00 всемирному координированному времени (08:00 по московскому) воскресенья, 15 июня.

Отметим, Иордания закрыла свое воздушное пространство в пятницу на фоне эскалации ситуации на Ближнем Востоке. Утром в субботу власти Иордании открыли небо для выполнения внутренних и транзитных рейсов, но с оговоркой — каждый самолет должен иметь запас топлива на полчаса возможного дополнительного нахождения в воздухе.

Ранее сообщалось, что из-за отмены рейсов в ОАЭ застряли сотни российских граждан.