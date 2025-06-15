Иордания закрыла свое воздушное пространство для самолетов

В Иордании вновь закрыли воздушное пространство для всех типов самолетов. Об этом со ссылкой на диспетчерскую службу международного аэропорта Аммана сообщает ТАСС.
Воздушное пространство Иордании было закрыто для самолетов в 20:07 по всемирному координированному времени (23:07 по московскому).
«Воздушное пространство было закрыто по оперативным причинам», — сказал собеседник агентства.
В аэропорту отметили, что полеты над Иорданией прекращены примерно до 05:00 всемирному координированному времени (08:00 по московскому) воскресенья, 15 июня.
Отметим, Иордания закрыла свое воздушное пространство в пятницу на фоне эскалации ситуации на Ближнем Востоке. Утром в субботу власти Иордании открыли небо для выполнения внутренних и транзитных рейсов, но с оговоркой — каждый самолет должен иметь запас топлива на полчаса возможного дополнительного нахождения в воздухе.
Ранее сообщалось, что из-за отмены рейсов в ОАЭ застряли сотни российских граждан.