Трамп поддержал Путина в вопросе о прекращении конфликта Израиля и Ирана

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что разделяет мнение президента Российской Федерации Владимира Путина о необходимости прекращения конфликта между Израилем и Тегераном.
«Он считает, как и я, что эта война между Израилем и Ираном должна закончиться», — подчеркнул он.
Заявление опубликовано в соцсети Трампа Truth Social.
Напомним, в субботу Путин и Трамп во время разговора по телефону обсудили обострившуюся ситуацию в ближневосточном регионе. Трамп рассказал о телефонном разговоре с президентом РФ. По его словам, Путин позвонил ему, чтобы поздравить с днём рождения, а также обсудить ситуацию вокруг Израиля и Ирана.
Израиль начал операцию «Восходящий лев», в рамках которой ВВС страны наносят авиаудары по объектам на территории Ирана. В КСИР заявили, что Тегеран в ответ на действия израильской стороны начал операцию «Правдивое обещание».