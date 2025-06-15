Ричмонд
+31°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп поддержал Путина в вопросе о прекращении конфликта Израиля и Ирана

Путин и Трамп обсудили вопросы, касающиеся обострения ситуации на Ближнем Востоке.

Как создавалась новая Россия
Источник: Аргументы и факты

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что разделяет мнение президента Российской Федерации Владимира Путина о необходимости прекращения конфликта между Израилем и Тегераном.

«Он считает, как и я, что эта война между Израилем и Ираном должна закончиться», — подчеркнул он.

Заявление опубликовано в соцсети Трампа Truth Social.

Напомним, в субботу Путин и Трамп во время разговора по телефону обсудили обострившуюся ситуацию в ближневосточном регионе. Трамп рассказал о телефонном разговоре с президентом РФ. По его словам, Путин позвонил ему, чтобы поздравить с днём рождения, а также обсудить ситуацию вокруг Израиля и Ирана.

Израиль начал операцию «Восходящий лев», в рамках которой ВВС страны наносят авиаудары по объектам на территории Ирана. В КСИР заявили, что Тегеран в ответ на действия израильской стороны начал операцию «Правдивое обещание».