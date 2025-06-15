Трамп поддержал Путина в вопросе о прекращении конфликта Израиля и Ирана

Напомним, в субботу Путин и Трамп во время разговора по телефону обсудили обострившуюся ситуацию в ближневосточном регионе. Трамп рассказал о телефонном разговоре с президентом РФ. По его словам, Путин позвонил ему, чтобы поздравить с днём рождения, а также обсудить ситуацию вокруг Израиля и Ирана.