WP: Администрация Трампа может ввести ограничения на въезд для граждан 36 стран

В этот же день президент США заявил, что в случае необходимости Вашингтон готов ввести санкции в отношении как России, так и Украины. При этом американский лидер сравнил российского и украинского лидеров с маленькими детьми, которые дерутся в парке, отметив, что иногда им нужно «дать подраться дальше».