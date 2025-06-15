WP: Администрация Трампа может ввести ограничения на въезд для граждан 36 стран

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность запрета или ограничения въезда в страну гражданам еще 36 стран. Об этом сообщила газета The Washington Post.
По информации издания, в список потенциально подпадающих под новые ограничения стран входят 25 государств Африки, включая Египет, а также страны Центральной Азии и Карибского региона.
Сообщается, что служебная записка по данному вопросу была подписана американским госсекретарем Марком Рубио, и документ передан дипломатам, отвечающим за общение с этими странами, говорится в сообщении.
5 июня Трамп частично ограничил въезд в страну для граждан семи государств, включая Венесуэлу, Кубу и Туркменистан.
В этот же день президент США заявил, что в случае необходимости Вашингтон готов ввести санкции в отношении как России, так и Украины. При этом американский лидер сравнил российского и украинского лидеров с маленькими детьми, которые дерутся в парке, отметив, что иногда им нужно «дать подраться дальше».
28 мая Дональд Трамп заявил, что не вводит санкции против России, чтобы не сорвать сделку по урегулированию украинского конфликта. Глава Белого дома подчеркнул, что не хочет «все испортить».