Ранее Государственный департамент США неожиданно поздравил россиян с Днем России. Официальное поздравление от имени американского госсекретаря Марко Рубио было размещено на веб-сайте Госдепартамента. В заявлении подчеркивается, что Белый дом по-прежнему намерен поддерживать народ России в его стремлении к лучшему будущему. Кроме того, Вашингтон выражает надежду на возможность конструктивного сотрудничества с Российской Федерацией для достижения устойчивого мира между Москвой и Киевом.