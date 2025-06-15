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Пентагон использовал российский триколор в поздравлении американцам

Пентагон в честь Дня американского флага опубликовал поздравительный пост, сопроводив его изображением, на котором отчетливо видны российские триколоры.

Как создавалась новая Россия

Пентагон в честь Дня американского флага опубликовал поздравительный пост, сопроводив его изображением, на котором отчетливо видны российские триколоры.

На картинке, размещенной в соцсети Х, с одной стороны расположен флаг США, однако в центре кадра четко различимы два российских флага.

Пользователи соцсети активно обсуждают эту досадную ошибку в комментариях.

Ранее Государственный департамент США неожиданно поздравил россиян с Днем России. Официальное поздравление от имени американского госсекретаря Марко Рубио было размещено на веб-сайте Госдепартамента. В заявлении подчеркивается, что Белый дом по-прежнему намерен поддерживать народ России в его стремлении к лучшему будущему. Кроме того, Вашингтон выражает надежду на возможность конструктивного сотрудничества с Российской Федерацией для достижения устойчивого мира между Москвой и Киевом.

В Кремле положительно оценили жест Вашингтона. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что такая позиция США свидетельствует о готовности к диалогу, несмотря на существующие разногласия.

Читайте материал по теме: Госсекретарь США поздравил граждан РФ с Днем России.