Пентагон в честь Дня американского флага опубликовал поздравительный пост, сопроводив его изображением, на котором отчетливо видны российские триколоры.
На картинке, размещенной в соцсети Х, с одной стороны расположен флаг США, однако в центре кадра четко различимы два российских флага.
Пользователи соцсети активно обсуждают эту досадную ошибку в комментариях.
Ранее Государственный департамент США неожиданно поздравил россиян с Днем России. Официальное поздравление от имени американского госсекретаря Марко Рубио было размещено на веб-сайте Госдепартамента. В заявлении подчеркивается, что Белый дом по-прежнему намерен поддерживать народ России в его стремлении к лучшему будущему. Кроме того, Вашингтон выражает надежду на возможность конструктивного сотрудничества с Российской Федерацией для достижения устойчивого мира между Москвой и Киевом.
В Кремле положительно оценили жест Вашингтона. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что такая позиция США свидетельствует о готовности к диалогу, несмотря на существующие разногласия.
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