Ричмонд
+31°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Протесты против Трампа и его администрации начались в США

Около 2000 человек близ Вашингтона вышли на митинг против Трампа.

Как создавалась новая Россия
Источник: Комсомольская правда

В городе Александрия, штат Вирджиния, начались акции протеста против политического курса действующего президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

Уточняется, что массовый митинг у муниципалитета Александрии собрал порядка 2000 участников, при этом поток демонстрантов не прекращается.

Участники акции развернули транспаранты с резкой критикой и сатирическими выпадами в сторону Трампа. По предварительной информации, перед собравшимися должны выступить представители Демократической партии, включая конгрессмена Дона Бейера и местных сенаторов.

Данная демонстрация — часть масштабной акции «No Kings», приуроченной к проведению военного парада в столице. В протестах участвуют представители более 200 гражданских объединений, а мероприятия проходят в полутора тысячах городов страны.

Ранее Axios информировал, что протестная акция запланирована в 1800 локациях по всей стране в знак протеста против военного парада, намеченного на день рождения президента в округе Колумбия.