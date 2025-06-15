Протесты против Трампа и его администрации начались в США

В городе Александрия, штат Вирджиния, начались акции протеста против политического курса действующего президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.
Уточняется, что массовый митинг у муниципалитета Александрии собрал порядка 2000 участников, при этом поток демонстрантов не прекращается.
Участники акции развернули транспаранты с резкой критикой и сатирическими выпадами в сторону Трампа. По предварительной информации, перед собравшимися должны выступить представители Демократической партии, включая конгрессмена Дона Бейера и местных сенаторов.
Данная демонстрация — часть масштабной акции «No Kings», приуроченной к проведению военного парада в столице. В протестах участвуют представители более 200 гражданских объединений, а мероприятия проходят в полутора тысячах городов страны.
Ранее Axios информировал, что протестная акция запланирована в 1800 локациях по всей стране в знак протеста против военного парада, намеченного на день рождения президента в округе Колумбия.