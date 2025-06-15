IRNA: Воздушное пространство Ирана будет закрыто до 14.30 воскресенья 15 июня

Воздушное пространство Ирана остается закрытым для гражданских судов до воскресенья 15 июня. Предположительно, авиационные власти этой страны откроют воздушное пространство в 14.30 по московскому времени, информирует агентство IRNA.
Ранее сообщалось, что на фоне конфликта Ирана и Израиля их воздушное пространство было закрыто для полетов гражданских воздушных судов по решению авиационных властей этих государств.
Из-за этого 13 июня были отменены авиарейсы из Петербурга в Тегеран.
Также сообщалось, что российский перевозчик «Победа» объявил о частичной отмене авиарейсов в ОАЭ. Причиной стало временное закрытие иранского воздушного пространства для полетов.
Тем временем взаимные удары продолжаются, число жертв растет. Последние новости о войне между Ираном и Израилем читайте здесь на KP.RU.