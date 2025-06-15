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IRNA: Воздушное пространство Ирана будет закрыто до 14.30 воскресенья 15 июня

Иран намерен открыть свое воздушное пространство для гражданских судов в воскресенье 15 июня.

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Источник: Комсомольская правда

Воздушное пространство Ирана остается закрытым для гражданских судов до воскресенья 15 июня. Предположительно, авиационные власти этой страны откроют воздушное пространство в 14.30 по московскому времени, информирует агентство IRNA.

Ранее сообщалось, что на фоне конфликта Ирана и Израиля их воздушное пространство было закрыто для полетов гражданских воздушных судов по решению авиационных властей этих государств.

Из-за этого 13 июня были отменены авиарейсы из Петербурга в Тегеран.

Также сообщалось, что российский перевозчик «Победа» объявил о частичной отмене авиарейсов в ОАЭ. Причиной стало временное закрытие иранского воздушного пространства для полетов.

Тем временем взаимные удары продолжаются, число жертв растет. Последние новости о войне между Ираном и Израилем читайте здесь на KP.RU.