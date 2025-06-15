Число погибших в Тамре после иранского обстрела возросло до трех

Генеральный директор MDA Эли Бин сообщил о трех погибших и около 14 легко раненых в результате прямого попадания в Тамру. Он также отметил, что большинство пострадавших покинули место происшествия, но сохраняются опасения за судьбу людей, чьи родственники не могут с ними связаться.