СМИ: Иран использовал гиперзвуковую ракету для удара по Хайфе

Ракетные удары со стороны Ирана стали ответом на операцию Израиля. Ранее Тель-Авив ударил по Тегерану, Исфахану, Натанзе и военным базам страны. Были ликвидированы командные и исследовательские центры, в процессе погибло много ученых, которые занимались ядерной программой Ирана. Кроме того, убиты глава Корпуса стражей исламской революции Хосейн Салами и начальник генштаба ВС Ирана Мохаммад Багери.