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Нетаньяху: Израиль атакует Иран при явной поддержке Трампа и народа США

Премьер-министр Израиля заявил, что Тегеран является общим противником Израиля и Вашингтона.

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Источник: Аргументы и факты

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль ведёт военную кампанию против Ирана при «явной поддержке» президента Соединённых Штатов Дональда Трампа и «всего американского народа».

По его словам, Тегеран является общим противником Израиля и Вашингтона. Он добавил, что уже устранено высшее иранское военное командование, а также «высокопоставленные технологи», которые «были во главе гонки» за созданием ядерного вооружения.

«Вот что Израиль делает при поддержке — явной поддержке — президента США Дональда Трампа и американского народа, а также многих других в мире. Итак, с Божьей помощью и при доброй воле и решимости всех свободных обществ мы победим», — сказал Нетаньяху.

Заявление прозвучало в ходе англоязычного видеообращения.

Он также отметил, что победа над Ираном станет общей для Израиля и США.

Ранее Нетаньяху заявил, что Иран угрожал Западу и дважды пытался убить Трампа.