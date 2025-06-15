Нетаньяху: Израиль атакует Иран при явной поддержке Трампа и народа США

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль ведёт военную кампанию против Ирана при «явной поддержке» президента Соединённых Штатов Дональда Трампа и «всего американского народа».
По его словам, Тегеран является общим противником Израиля и Вашингтона. Он добавил, что уже устранено высшее иранское военное командование, а также «высокопоставленные технологи», которые «были во главе гонки» за созданием ядерного вооружения.
«Вот что Израиль делает при поддержке — явной поддержке — президента США Дональда Трампа и американского народа, а также многих других в мире. Итак, с Божьей помощью и при доброй воле и решимости всех свободных обществ мы победим», — сказал Нетаньяху.
Заявление прозвучало в ходе англоязычного видеообращения.
Он также отметил, что победа над Ираном станет общей для Израиля и США.
Ранее Нетаньяху заявил, что Иран угрожал Западу и дважды пытался убить Трампа.