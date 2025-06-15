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«Молчу 36 часов»: Басков раскрыл способы лечения проблем с голосом

Нападающему московского «Динамо» и сборной России по футболу Ярославу Гладышеву нужно обретать зрелость. Такой совет дал экс-игрок ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарёв.

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Источник: Life.ru

«Пока он играет как мальчишка во дворе, мне кажется. 22 года — хороший возраст, но ещё не зрелый. Футболист начинает соображать своей башкой позже, а пока он играет по наитию, как получится», — приводит слова Пономарёва «Газета.ru».

Ветеран армейцев считает, что новый главный тренер «Динамо» и наставник сборной Валерий Карпин сможет дать импульс к развитию Гладышеву и другому форварду бело-голубых Константину Тюкавину. По словам Пономарёва, это будет очень хорошая пара нападающих.

Напомним, ранее Карпин возглавил московское «Динамо». А Гладышев под его руководством оформил покер в товарищеском матче сборной России против Белоруссии.