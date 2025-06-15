Пентагон опубликовал странное поздравление для американцев с двумя российскими триколорами

В честь Дня флага США Пентагон разместил в аккаунте соцсети Х поздравительный пост с изображением, на котором заметны флаги России.
На опубликованном фото американский флаг расположен сбоку, тогда как на переднем плане четко различимы два российских триколора.
Уточняется, что интернет-сообщество не оставило без внимания этот любопытный казус и продолжает обсуждение.
Напомним, что в пригороде Вашингтона — Александрии (штат Вирджиния) — начались массовые протесты из-за политики администрации президента США Дональда Трампа. Так, возле муниципалитета Александрии собрал около 2000 демонстрантов.
Ранее KP.RU писал, что глава Белого дома может ограничить въезд в США гражданам 36 стран. Так, в перечень вошли 25 африканских государств, а также ряд стран Карибского региона и Центральной Азии. Как сообщается, Госдеп США уже сформировал окончательные списки.