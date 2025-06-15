Пентагон опубликовал странное поздравление для американцев с двумя российскими триколорами

Ранее KP.RU писал, что глава Белого дома может ограничить въезд в США гражданам 36 стран. Так, в перечень вошли 25 африканских государств, а также ряд стран Карибского региона и Центральной Азии. Как сообщается, Госдеп США уже сформировал окончательные списки.