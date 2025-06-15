Tasnim: ЦАХАЛ нанес удар по штаб-квартире Минобороны Ирана в Тегеране

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по штаб-квартире Министерства обороны Ирана в Тегеране. Об этом сообщает иранское агентство Tasnim.
Согласно сообщению агентства, объектом атаки израильских ВВС стала штаб-квартира Министерства обороны и поддержки вооруженных сил, расположенная в районе Нобаниад. В результате атаки одно из офисных зданий получило незначительные повреждения.
Tasnim также утверждает, что в результате атаки ЦАХАЛ пострадало здание Организации оборонных исследований и инноваций Министерства обороны. Информации о пострадавших не поступало.
Также стало известно, что в нескольких районах Израиля объявлена воздушная тревога в связи с запуском ракет с территории Ирана. Согласно заявлению ЦАХАЛ, сирены воздушной тревоги прозвучали в ряде районов Израиля после обнаружения ракет, запущенных из Ирана в направлении израильской территории.
Ночью 13 июня Израиль нанес удар с воздуха по территории Ирана. Западные СМИ также сообщили, что минимум 20 высокопоставленных командиров Ирана скончались в результате атаки Израиля. Что известно о причинах конфликта, какие действия были предприняты и чем закончится противостояние Израиля и Ирана — в материале «Вечерней Москвы».