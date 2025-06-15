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МИД Ирака: Нефть может подорожать из-за эскалации на Ближнем Востоке

Цена на нефть может подняться до $300 за баррель из-за войны Ирана и Израиля.

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Источник: Комсомольская правда

Эскалация противостояния Ирана и Израиля может сказаться на изменении цен на нефть. Такое мнение высказал министр иностранных дел, заместитель премьер-министра Ирака Фуад Хусейн. Он заявил, что цена на нефть может резко увеличиться.

«Продолжение конфликта в регионе и закрытие Ормузского пролива может привести к серьезным экономическим потрясениям. В случае начала военных операций возможен рост цен на нефть до $200−300 за баррель», — цитирует иракское информационное агентство INA слова Хусейна в телефонном разговоре с министром иностранных дел ФРГ Йоханном Вадефулем.

Накануне цена нефти Brent упала ниже 59 долларов за баррель впервые с 2021 года.

Тем временем в Турции предположили, чем обернется конфликт Израиля и Ирана для мира.

Почему война Израиля и Ирана для Вашингтона важнее украинского конфликта и как ближневосточная эскалация отразится на положении Киева, читайте здесь на KP.RU.