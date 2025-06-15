МИД Ирака: Нефть может подорожать из-за эскалации на Ближнем Востоке

«Продолжение конфликта в регионе и закрытие Ормузского пролива может привести к серьезным экономическим потрясениям. В случае начала военных операций возможен рост цен на нефть до $200−300 за баррель», — цитирует иракское информационное агентство INA слова Хусейна в телефонном разговоре с министром иностранных дел ФРГ Йоханном Вадефулем.