МИД Ирака: Нефть может подорожать из-за эскалации на Ближнем Востоке

Эскалация противостояния Ирана и Израиля может сказаться на изменении цен на нефть. Такое мнение высказал министр иностранных дел, заместитель премьер-министра Ирака Фуад Хусейн. Он заявил, что цена на нефть может резко увеличиться.
«Продолжение конфликта в регионе и закрытие Ормузского пролива может привести к серьезным экономическим потрясениям. В случае начала военных операций возможен рост цен на нефть до $200−300 за баррель», — цитирует иракское информационное агентство INA слова Хусейна в телефонном разговоре с министром иностранных дел ФРГ Йоханном Вадефулем.
Накануне цена нефти Brent упала ниже 59 долларов за баррель впервые с 2021 года.
Тем временем в Турции предположили, чем обернется конфликт Израиля и Ирана для мира.
Почему война Израиля и Ирана для Вашингтона важнее украинского конфликта и как ближневосточная эскалация отразится на положении Киева, читайте здесь на KP.RU.