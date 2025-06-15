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Голландские ученые определили, почему зимы в Европе дойдут до −50°C

Голландские исследователи из Утрехтского университета обнаружили неожиданный эффект глобального потепления.

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Голландские исследователи из Утрехтского университета обнаружили неожиданный эффект глобального потепления. Подробности приводит информпортал «Мир 24».

По их данным, разрушение системы атлантических течений (АМОЦ) способно привести к резкому похолоданию в зимний период при сохранении летних температур.

Согласно расчетам, критическое повышение глобальной температуры всего на 2  может остановить ключевую систему океанических течений. Как указали на «Мир 24», это вызовет резкий климатический контраст — в странах северной Европы экстремально холодные зимы достигнут отметки в −50 градусов Цельсия.

Возможно, похожие серьезные изменения погодных условий сейчас начались и на Африканском континенте. В начале июня текущего года внезапный буран привел к кризису инфраструктуры Южно-Африканской Республики и гибели семи человек.