Голландские ученые определили, почему зимы в Европе дойдут до −50°C

Голландские исследователи из Утрехтского университета обнаружили неожиданный эффект глобального потепления. Подробности приводит информпортал «Мир 24».
По их данным, разрушение системы атлантических течений (АМОЦ) способно привести к резкому похолоданию в зимний период при сохранении летних температур.
Согласно расчетам, критическое повышение глобальной температуры всего на 2 может остановить ключевую систему океанических течений. Как указали на «Мир 24», это вызовет резкий климатический контраст — в странах северной Европы экстремально холодные зимы достигнут отметки в −50 градусов Цельсия.
Возможно, похожие серьезные изменения погодных условий сейчас начались и на Африканском континенте. В начале июня текущего года внезапный буран привел к кризису инфраструктуры Южно-Африканской Республики и гибели семи человек.