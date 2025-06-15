Голландские ученые определили, почему зимы в Европе дойдут до −50°C

Согласно расчетам, критическое повышение глобальной температуры всего на 2 может остановить ключевую систему океанических течений. Как указали на «Мир 24», это вызовет резкий климатический контраст — в странах северной Европы экстремально холодные зимы достигнут отметки в −50 градусов Цельсия.