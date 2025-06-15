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Крысиное нашествие продолжается во Владивостоке при бездействии ЖЭУ

От жителей Владивостока продолжают поступать жалобы на отсутствие мероприятий по дератизации со стороны ЖЭУ, сообщает ИА DEITA.RU.

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Источник: ДЕЙТА

Накануне несколько жалоб на бездействие жилищно-эксплуатационных управлений поступило в чат главы городского округа. Так, крысы расплодились в подвалах дома № 12 по улице Громова. Жительница пишет, что обращалась в ЖЭУ с просьбой провести дератизацию, но безрезультатно. 9 июня крыса пробралась в квартиру на первом этаже, проложив ход по стояку, в управлении пообещали потравить грызунов 11 июня. Однако в ночь с 11-го на 12 июня в квартиру опять попала крыса, а 13 июня крыса была замечена на придомовой территории, животное перебегало проезжую часть. 14 июня в квартире заявительницы крыса попалась в ловушку.

Хозяева квартиры обращались в компанию, оказывающую услуги по дератизации, самостоятельно. Сотрудники фирмы залили крысиные ходы в квартиру пеной с ядом, но крысы прогрызли новые. В компании по борьбе с паразитами пояснили, что подобные меры будут неэффективными до тех пор, пока не будет уничтожена крысиная колония в подвале дома, а за это уже отвечает ЖЭК. Очевидно, обещание провести дератизацию 11 июня управление не выполнило либо выполнило ненадлежащим образом.

В соседнем квартале ситуация не лучше: крысы бегают по придомовой территории Невельского, 1 — Каплунова, 8. Местная жительница пишет, что животные не боятся людей, ведут себя свободно, как кошки или собаки, постоянно находятся на виду.

Проблему крыс владивостокцы ранее связывали с перебоями в вывозе мусора, который усугубляют предприниматели, не желающие заключать договоры на вывоз мусора с «Приморским экологическим оператором» и подбрасывающие отходы в места накопления бытового мусора для многоквартирных домов. Такой объём мусора подрядчики регионального оператора не в состоянии вывезти.