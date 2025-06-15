Крысиное нашествие продолжается во Владивостоке при бездействии ЖЭУ

Накануне несколько жалоб на бездействие жилищно-эксплуатационных управлений поступило в чат главы городского округа. Так, крысы расплодились в подвалах дома № 12 по улице Громова. Жительница пишет, что обращалась в ЖЭУ с просьбой провести дератизацию, но безрезультатно. 9 июня крыса пробралась в квартиру на первом этаже, проложив ход по стояку, в управлении пообещали потравить грызунов 11 июня. Однако в ночь с 11-го на 12 июня в квартиру опять попала крыса, а 13 июня крыса была замечена на придомовой территории, животное перебегало проезжую часть. 14 июня в квартире заявительницы крыса попалась в ловушку.