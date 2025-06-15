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Mehr: Иран применил гиперзвуковую ракету для удара по Хайфе в Израиле

По данным СМИ, Тегеран использовал ракеты Emad, Ghadr, а также Kheibar Shekan.

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Источник: Аргументы и факты

Тегеран использовал как минимум одну гиперзвуковую ракету для атаки по израильскому городу Хайфа, информирует иранское агентство Mehr.

Другие подробности в сообщении не приводятся.

Агентство Nour News утверждает, что иранская сторона использовала ракеты Emad, Ghadr, а также Kheibar Shekan.

«Иран использовал ракеты Emad, Ghadr и Kheibar Shekan при атаках на Хайфу и Тель-Авив», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Иран нанёс удар по нефтеперерабатывающему заводу в населённом пункте Хайфа в ответ на атаки со стороны израильских военных.

Также стало известно, что в Тегеране прогремели очередные взрывы.