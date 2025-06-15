Mehr: Иран применил гиперзвуковую ракету для удара по Хайфе в Израиле

Тегеран использовал как минимум одну гиперзвуковую ракету для атаки по израильскому городу Хайфа, информирует иранское агентство Mehr.
Другие подробности в сообщении не приводятся.
Агентство Nour News утверждает, что иранская сторона использовала ракеты Emad, Ghadr, а также Kheibar Shekan.
«Иран использовал ракеты Emad, Ghadr и Kheibar Shekan при атаках на Хайфу и Тель-Авив», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что Иран нанёс удар по нефтеперерабатывающему заводу в населённом пункте Хайфа в ответ на атаки со стороны израильских военных.
Также стало известно, что в Тегеране прогремели очередные взрывы.