Tasnim: Израиль нанес удар по штаб-квартире министерства обороны в Тегеране

Израиль нанес удар по зданию Министерства обороны Ирана в Тегеране. По данным агентства Tasnim, в результате атаки незначительно пострадало одно из административных сооружений ведомства.
В ночь на 13 июня Израиль начал военную операцию «Восстающий лев» с целью ударов по иранской ядерной инфраструктуре. В ходе налета 200 истребителей поразили свыше 100 целей в Иране.
Позднее стало известно, что в результате иранских ракетных обстрелов в Израиле убит один человек и еще 14 человек ранены.
Согласно данным иранского агентства Mehr, в ходе субботних обстрелов 14 июня Тегеран использовал как минимум одну гиперзвуковую ракету для ударов по израильской территории. Так, для атак по территориям Израиля Иран использовал ракеты средней дальности EMAD, GHADR и KHEIBAR SHEKAN.