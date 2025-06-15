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Tasnim: Израиль нанес удар по штаб-квартире министерства обороны в Тегеране

Целью ударов Израиля по Тегерану стала штаб-квартира Минобороны.

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Источник: Комсомольская правда

Израиль нанес удар по зданию Министерства обороны Ирана в Тегеране. По данным агентства Tasnim, в результате атаки незначительно пострадало одно из административных сооружений ведомства.

В ночь на 13 июня Израиль начал военную операцию «Восстающий лев» с целью ударов по иранской ядерной инфраструктуре. В ходе налета 200 истребителей поразили свыше 100 целей в Иране.

Позднее стало известно, что в результате иранских ракетных обстрелов в Израиле убит один человек и еще 14 человек ранены.

Согласно данным иранского агентства Mehr, в ходе субботних обстрелов 14 июня Тегеран использовал как минимум одну гиперзвуковую ракету для ударов по израильской территории. Так, для атак по территориям Израиля Иран использовал ракеты средней дальности EMAD, GHADR и KHEIBAR SHEKAN.