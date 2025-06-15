Нетаньяху созвал экстренное заседание в связи с ситуацией в Тегеране

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху созвал военно-политический кабинет на экстренное заседание. Об этом сообщила канцелярия премьера.
— Премьер-министр в эти минуты проводит заседание военно-политического кабинета, — говорится в заявлении канцелярии.
Данное решение было принято на фоне сообщений о нанесении израильскими ВВС ударов по военным объектам в Тегеране и одновременной работе над перехватом ракет, запущенных из Ирана, передает ТАСС.
Также стало известно, что в результате обстрела израильского города Тамра со стороны Ирана погибли еще два человека, увеличив общее число жертв до трех. По данным издания, в результате обстрела пострадали 14 человек.
Также стало известно, что в нескольких районах Израиля объявлена воздушная тревога в связи с запуском ракет с территории Ирана. Согласно заявлению ЦАХАЛ, сирены воздушной тревоги прозвучали в ряде районов Израиля после обнаружения ракет, запущенных из Ирана в направлении израильской территории.
Ночью 13 июня Израиль нанес удар с воздуха по территории Ирана. Западные СМИ также сообщили, что минимум 20 высокопоставленных командиров Ирана скончались в результате атаки Израиля. Что известно о причинах конфликта, какие действия были предприняты и чем закончится противостояние Израиля и Ирана — в материале «Вечерней Москвы».