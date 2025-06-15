Axios: Израиль попросил США присоединиться к войне с Ираном

Израиль в течение последних 48 часов обращался к США с просьбой о совместных военных действиях против Ирана для уничтожения его ядерной программы. Об этом сообщает Axios со ссылкой на двух израильских чиновников.
«В последние двое суток Израиль запросил у администрации (президента США Дональда — ред.) Трампа участие в войне с Ираном с целью ликвидации его ядерной программы», — говорится в публикации портала.
По данным одного источника Axios, США могут подключиться к операции против Ирана при необходимости, причем Трамп предлагал такую поддержку премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху в ходе их недавних переговоров.
Со ссылкой на израильского чиновника Axios указывает, что просьба находится на рассмотрении у американской стороны. Однако, как подчеркивает портал со ссылкой на американского чиновника, администрация Трампа в настоящее время не планирует вступать в конфликт.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала крупномасштабную операцию под названием «Восходящий лев» в ночь на 13 июня. Военно-воздушные силы нанесли удары по военным объектам и инфраструктуре ядерной программы Ирана. Израильские власти заявили, что операция направлена на предотвращение угрозы существованию еврейского государства, поскольку, по данным военных и разведки, Иран приблизился к «точке невозврата» в создании ядерного оружия в кратчайшие сроки. По информации израильской стороны, в результате атаки были ликвидированы несколько высокопоставленных офицеров военно-воздушных сил Ирана, а также ученые. Постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Иравани заявил, что в результате израильских ударов по Ирану погибли 78 человек, более 320 получили ранения. Официальный представитель Организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камалванди сообщил, что внутри ядерного объекта в Натанзе произошла «незначительная утечка», загрязнение во внешнюю среду не вышло.
Позднее Иран нанес ракетный удар по Израилю. Вооруженные силы Ирана заявили о нанесении ударов по десяткам целей на израильской территории, включая военные объекты и авиабазы. Стало известно о срабатывании сирен воздушной тревоги в ряде районов Израиля. В ответ израильские военные активировали системы противовоздушной обороны. Сообщалось о гибели 2 жителей и 63 раненых. Стороны продолжили обмен ударами в субботу, в частности, армия обороны Израиля заявила об ударе по иранскому подземному хранилищу ракет класса «земля-земля», крылатых ракет и пусковых установок.
Сообщалось, что группу россиян, включая членов съемочной группы режиссера Федора Бондарчука и артистов Большого симфонического оркестра имени П. И. Чайковского, эвакуировали из Ирана в ночь на 14 июня. Как уточнили в посольстве РФ в Иране, в группу из 88 человек, помимо россиян, входят граждане Белоруссии, Латвии, Сербии, Таджикистана и Узбекистана.