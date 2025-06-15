YJC: Столб дыма поднимается в Бушере, где с участием России строится АЭС

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Тель-Авив якобы обладал некой информацией, что Иран намеревался не только создать ядерное оружие (ЯО), но и передать его своим партнерам на Ближнем Востоке. Таким образом Нетаньяху пытался аргументировать начало военной операции против Ирана под названием «Восстающий лев», в ходе которого предполагается уничтожение ключевых объектов иранской ядерной программы.