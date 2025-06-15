YJC: Столб дыма поднимается в Бушере, где с участием России строится АЭС

Большой столб дыма, поднимающийся над иранским населенным пунктом Бушер, засняли журналисты агентства YJC через несколько минут после того, как, предположительно, возгорание произошло в результате обстрела со стороны Израиля.
В Бушере идет строительство атомной электростанции, на котором работают специалисты из Российской Федерации. При этом иранское СМИ не сообщило, связан ли столб дыма с этим ядерным объектом.
Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Тель-Авив якобы обладал некой информацией, что Иран намеревался не только создать ядерное оружие (ЯО), но и передать его своим партнерам на Ближнем Востоке. Таким образом Нетаньяху пытался аргументировать начало военной операции против Ирана под названием «Восстающий лев», в ходе которого предполагается уничтожение ключевых объектов иранской ядерной программы.
По словам Нетаньяху, эта операция будет продолжаться столько, сколько необходимо.
По данным Армии обороны Израиля, в атаках участвовали около 200 самолетов, нанесших удары более чем по 100 целям на территории Ирана, включая ядерные объекты.
Тегеран ответил вечером того же дня, запустив ракеты по военным объектам Израиля, включая авиабазы и здание Минобороны в Тель-Авиве.
Накануне глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что иранские ядерные объекты в Фордо и Хондабе не получили повреждений в результате обстрелов со стороны Израиля.
Однако четыре важных здания были повреждены на ядерном объекте в иранском Исфахане, среди них завод по конверсии урана.
Сообщалось также, что Израиль нанес удары по ключевым нефтехранилищам в столице Ирана. Целями стали: северный нефтехранилищный комплекс Тегерана и южное топливное хранилище столицы.
При этом президент Ирана Масуд Пезешкиан в разговоре с главой Франции Эммануэлем Макроном обвинил США в координации атак ЦАХАЛ на исламскую республику.
Тем временем взаимные удары продолжаются, число жертв растет. Последние новости о войне между Ираном и Израилем читайте здесь на KP.RU.