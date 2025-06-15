Автоэксперт Васильев: водителей начнут штрафовать за шум от авто

Водителям грозят крупные штрафы за шумный автомобиль.
В России водителям могут начать выписывать крупные штрафы за излишний шум от автомобилей. Сейчас в Госдуме готовится к рассмотрению законопроект, увеличивающий сумму штрафа как минимум в десять раз. Об этом рассказал автоэксперт Егор Васильев.
«Если штрафы за шум утвердят, это заставит многих водителей привести свои автомобили в порядок. Однако остается открытым вопрос: какие параметры шума считать нарушением? Для объективной оценки необходимы специальные и сертифицированные приборы, без которых применение нормы невозможно», — пояснил Васильев агентству «Прайм».
Эксперт добавил, что для полноценного применения закона потребуется четкое определение шума на региональном уровне и внесение изменений в федеральный КоАП. Также, по его мнению, важно регламентировать работу измерительного оборудования и обеспечить его точность. Он напомнил, что законопроект, предполагающий увеличить штраф за шум от автомобилей с нынешних 500 рублей как минимум в 10 раз готовится к рассмотрению в Госдуме во втором чтении.
Ранее депутаты Госдумы уже предлагали увеличить штрафы за превышение допустимого уровня шума и выбросов от автомобилей до 20−30 тысяч рублей, однако правительство РФ раскритиковало инициативу, указав на отсутствие обоснования новых размеров штрафов и несоразмерность санкций. В кабмине подчеркнули, что простое ужесточение наказания не приведет к снижению числа нарушений, и предложили рассматривать вопрос комплексно.