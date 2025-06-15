Автоэксперт Васильев: водителей начнут штрафовать за шум от авто

Эксперт добавил, что для полноценного применения закона потребуется четкое определение шума на региональном уровне и внесение изменений в федеральный КоАП. Также, по его мнению, важно регламентировать работу измерительного оборудования и обеспечить его точность. Он напомнил, что законопроект, предполагающий увеличить штраф за шум от автомобилей с нынешних 500 рублей как минимум в 10 раз готовится к рассмотрению в Госдуме во втором чтении.