В ряде областей Украины объявлена воздушная тревога, включая Киев

В Винницкой и Житомирской областях Украины объявлена воздушная тревога, в то время как в Николаевской области она была отменена. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения населения.
Помимо этого, воздушная тревога сохраняется в Днепропетровской, Киевской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областях, а также в Киеве, передает ТАСС.
Кроме того, за ночь 14 июня российская ПВО уничтожила 66 украинских беспилотных летательных аппаратов.
В небе над городом Невинномысском Ставропольского края прогремело не менее десяти взрывов. По предварительным данным, Вооруженные силы Украины предприняли попытку атаковать местное химическое предприятие с помощью беспилотников.
Накануне в городе Бутурлиновке Воронежской области прогремело множество взрывов. Очевидцы сообщили, что слышали от 10 до 20 взрывов над городом. В небе видны яркие вспышки. Ранее местные жители сообщали о пролетающих дронах типа «Лютый».
Российская система противовоздушной обороны уничтожила 125 дронов Вооруженных сил Украины в ночь с 12 на 13 июня. Атаке подверглись Курская, Саратовская, Белгородская, Брянская, Воронежская области. Беспилотники также зафиксировали над акваторией Черного моря.