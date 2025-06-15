Нетаньяху: Иран хотел передать ядерное оружие своим партнёрам в регионе

Израильская сторона получил информацию о том, что Тегеран планировал не только создать ядерное вооружение, но и «передать» его своим партнёрам в ближневосточном регионе, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.
Он назвал такой сценарий угрозой для всего мира.
«У нас была информация, что этот беспринципный режим планировал передать ядерное оружие, которое они разработают, своим террористическим сателлитам. Это ядерный терроризм на стероидах. Это было бы угрозой для всего мира», — сказал Нетаньяху.
Он добавил, что израильские военные нанесли Тегерану «чувствительный удар», но многое, по его словам, «ещё предстоит сделать».
«Дальнейшему развитию кампании против Ирана будет способствовать подавление систем ПВО и установление превосходства ВВС Израиля в воздухе», — заявил премьер-министр.
Ранее Нетаньяху заявил, что Иран угрожал Западу и дважды пытался убить президента Соединённых Штатов Дональда Трампа.