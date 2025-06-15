Работал за еду: В монастыре рассказали про трудника, оказавшегося админом педофильского чата

«Так и не скажешь, что он мог навредить детям. Трудился честно и бесплатно: от мытья полов и посуды до работы на кухне. Без вредных привычек. Все относились к нему с сочувствием, потому что он был очень скромным и замкнутым. Почти не общался, изредка читал книги» — цитирует kp.ru работников монастыря.
Напомним, ранее в Петербурге задержали трудника местного храма, который оказался админом закрытого телеграм-чата с педофилией. В ходе расследования выяснилось, что 38-летний кореец Павел Ким создал чат, назвав его в честь педофильского фанфика по мотивам «Гарри Поттера». В церкви он служил в качестве трудника для прикрытия. При этом публично в социальных сетях мужчина публиковал христианский контент.