Работал за еду: В монастыре рассказали про трудника, оказавшегося админом педофильского чата

«Так и не скажешь, что он мог навредить детям. Трудился честно и бесплатно: от мытья полов и посуды до работы на кухне. Без вредных привычек. Все относились к нему с сочувствием, потому что он был очень скромным и замкнутым. Почти не общался, изредка читал книги» — цитирует kp.ru работников монастыря.