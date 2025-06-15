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Россия перейдет на новую модель высшего образования, заявил Фальков

Фальков рассказал о проекте изменений в закон о новой модели высшего образования.

Как создавалась новая Россия
Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Готов проект изменений в закон для перехода России на новую модель высшего образования, она уже поддерживается профессиональным сообществом и работодателями, а также хорошо воспринимается в обществе, сообщил РИА Новости глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков.

«Готов проект соответствующих изменений в федеральный закон. И мы видим, что эта модель (новая модель высшего образования — ред.) во всех основных ее элементах поддерживается профессиональным сообществом, работодателями и хорошо воспринимается в обществе», — сказал министр.

В соответствии с указом президента России осуществляется совершенствование национальной системы высшего образования.

В мае 2023 года стартовал пилотный проект, в котором участвуют шесть ведущих университетов (Московский авиационный институт, Университет науки и технологий МИСИС, Московский педагогический государственный университет, Балтийский федеральный университет, Санкт-Петербургский горный университет и Томский государственный университет).

В рамках «пилота» студенты получают базовое высшее образование и специализированное высшее образование. Кроме того, аспирантура стала отдельным видом профессионального образования, нацеленным на подготовку научно-педагогических и научно-исследовательских кадров.