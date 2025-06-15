Пентагон ко дню флага США показал изображение с российскими триколорами

Министерство обороны США ко дню американского национального флага опубликовало поздравление с изображением, на котором размещены российские триколоры, следует из соответствующего сообщения в социальной сети Х*.
На представленной картинке с правой стороны виднеется американский флаг. При этом в её центральной части можно заметить два российских триколора.
В комментариях среди пользователей развернулось активное обсуждение из-за опубликованного изображения.
Напомним, 12 июня госсекретарь США Марко Рубио от лица американского народа поздравил граждан РФ с Днём России и заявил о желании Вашингтона выстраивать конструктивные отношения с Москвой.
* Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.