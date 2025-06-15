Ричмонд
+29°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пентагон ко дню флага США показал изображение с российскими триколорами

В центре картинки, опубликованной министерством обороны США, можно заметить два флага РФ.

Как создавалась новая Россия
Источник: Аргументы и факты

Министерство обороны США ко дню американского национального флага опубликовало поздравление с изображением, на котором размещены российские триколоры, следует из соответствующего сообщения в социальной сети Х*.

На представленной картинке с правой стороны виднеется американский флаг. При этом в её центральной части можно заметить два российских триколора.

В комментариях среди пользователей развернулось активное обсуждение из-за опубликованного изображения.

Напомним, 12 июня госсекретарь США Марко Рубио от лица американского народа поздравил граждан РФ с Днём России и заявил о желании Вашингтона выстраивать конструктивные отношения с Москвой.

* Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.