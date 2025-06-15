Внимание на пальцы: Врач назвала симптом-предвестник болезни Паркинсона

Затем появляется тремор, чаще односторонний в руке, но также возможно дрожание головы или туловища. Обычно пациенты обращаются за помощью именно при появлении тремора. Этот симптом возникает в состоянии покоя и уменьшается при целенаправленных движениях. В медицинской литературе его называют «счёт монет» или «катание пилюль», поскольку большой палец ритмично ударяет по среднему и указательному пальцу, как будто пересчитывает что-то.