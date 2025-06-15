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Внимание на пальцы: Врач назвала симптом-предвестник болезни Паркинсона

Одним из первых симптомов болезни Паркинсона является тремор рук, который напоминает счёт монет. Об этом рассказала доцент Института нейронаук и нейротехнологий Пироговского Университета Минздрава России Наталья Суворинова. По её словам, при недуге пациент из-за неловкости может внезапно оступиться и упасть на ровном месте.

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Источник: Life.ru

Затем появляется тремор, чаще односторонний в руке, но также возможно дрожание головы или туловища. Обычно пациенты обращаются за помощью именно при появлении тремора. Этот симптом возникает в состоянии покоя и уменьшается при целенаправленных движениях. В медицинской литературе его называют «счёт монет» или «катание пилюль», поскольку большой палец ритмично ударяет по среднему и указательному пальцу, как будто пересчитывает что-то.

Со временем к тремору присоединяется общая скованность. Пациентам становится трудно вставать с постели или начинать ходьбу, однако через несколько минут скованность снижается, походка ускоряется, и человек уже не может быстро остановиться — он движется по инерции и может нечаянно выпасть из окна, предупредила врач в интервью «Газете.ru».

«Ещё одним характерным признаком является “паркинсоническое топтание”, прежде, чем начать движение, пациент топчется на месте. Характерна поза больного с сутулой спиной, приведённым к телу локтями, полусогнутыми ногами», — рассказала специалист.

Ранее россиянам объяснили, почему «молодеют» болезни Альцгеймера и Паркинсона. Тем временем отечественные учёные учат ИИ считывать болезнь Паркинсона на ранней стадии.