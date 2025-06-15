Ричмонд
+24°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

К деньгам и здоровью: Названы приметы, связанные с божьим коровками

Божьи коровки, по мнению экстрасенса Дарьи Мироновой, приносят в дом благополучие и позитив. Их появление в жилище человека также может указывать на скорую свадьбу или рождение детей, подчеркнула мистик.

Как создавалась новая Россия
Источник: Life.ru

Кроме того, по её словам, появление необычных насекомых может быть связано с улучшением самочувствия или выздоровлением пожилого человека. А ещё нашествие божьих коровок свидетельствует о климатических изменениях, отметила собеседница «Вечерней Москвы».

«Если насекомое садится на левую руку человека, то это всегда к деньгам, на правую — к здоровью», — добавила астролог Ирина Березовская.

Ранее россиянам рассказали, как избавиться от божьих коровок на даче. Кстати, укус божьей коровки может привести к отравлению и волдырям.