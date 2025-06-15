В Госдуме рассказали, когда россияне смогут отказаться от массовых рассылок

«Первого августа в России вступит в силу закон, который позволит россиянам отказываться от массовых рассылок. Проще говоря, теперь у каждого будет возможность отказаться от получения массовых вызовов или рассылок. Сделать это можно будет через личный кабинет на сайте своего оператора связи или в мобильном приложении. То есть управление этим процессом станет максимально простым и доступным. Это решение должно существенно снизить количество нежелательных спам-сообщений и повысить комфорт пользователей в цифровом пространстве», — сказал он РИА Новости.