«Психологический оазис»: Названы целебные свойства бани

По её словам, жар — это своего рода вызов для человека, поскольку высокая температура является контролируемым стрессом. В такие моменты организм мобилизуется: сердце бьётся чаще, выделяются «гормоны радости» — эндорфины и энкефалины, которые являются естественными обезболивающими.
Контраст между жаром и холодом воспринимается как приятный шок и провоцирует выброс адреналина. В результате человек испытывает эйфорию, прилив энергии и ощущение бодрости. Кроме того, ощущение глубокого очищения легко переносится на психологический уровень: кажется, что из организма «смываются» усталость, негативные эмоции и тревога. В итоге баня очищает не только тело, но и душу человека, подчеркнула собеседница «Вечерней Москвы».
«Это не просто место помыться. Это психологический оазис, где можно перезагрузиться, почувствовать себя живым и вернуться в мир с новыми силами и улыбкой», — заключила кандидат психологических наук.
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