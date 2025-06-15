«Психологический оазис»: Названы целебные свойства бани

Контраст между жаром и холодом воспринимается как приятный шок и провоцирует выброс адреналина. В результате человек испытывает эйфорию, прилив энергии и ощущение бодрости. Кроме того, ощущение глубокого очищения легко переносится на психологический уровень: кажется, что из организма «смываются» усталость, негативные эмоции и тревога. В итоге баня очищает не только тело, но и душу человека, подчеркнула собеседница «Вечерней Москвы».