Автоэксперт рассказал о будущем новом штрафе для водителей

Обсуждаемый сейчас штраф за шум машин может побудить водителей к ремонту, сообщил в беседе с агентством «Прайм» автоэксперт Егор Васильев.
Он напомнил, что Госдума готовит ко второму чтению проект о росте штрафа с нынешних 500 рублей как минимум до 5000 рублей.
При этом практического применения штрафа не было, это связано с тем, что как и для тонировки, нужны сертифицированные шумомеры, объяснил эксперт.
Для вступления закона в силу, подчеркнул он, требуется законодательное определение параметров шума, поправки в федеральный КоАП и решение вопросов надежности оборудования для замеров.