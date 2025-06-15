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Автоэксперт рассказал о будущем новом штрафе для водителей

Обсуждаемый сейчас штраф за шум машин может побудить водителей к ремонту, сообщил в беседе с агентством «Прайм» автоэксперт Егор Васильев.

Как создавалась новая Россия

Обсуждаемый сейчас штраф за шум машин может побудить водителей к ремонту, сообщил в беседе с агентством «Прайм» автоэксперт Егор Васильев.

Он напомнил, что Госдума готовит ко второму чтению проект о росте штрафа с нынешних 500 рублей как минимум до 5000 рублей.

При этом практического применения штрафа не было, это связано с тем, что как и для тонировки, нужны сертифицированные шумомеры, объяснил эксперт.

Для вступления закона в силу, подчеркнул он, требуется законодательное определение параметров шума, поправки в федеральный КоАП и решение вопросов надежности оборудования для замеров.