Ричмонд
+29°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На всей территории Украины объявлена воздушная тревога

Вечером в субботу в Полтаве на Украине произошли взрывы.

Как создавалась новая Россия
Источник: Аргументы и факты

На всей украинской территории звучит тревога с воздуха, об этом свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины.

Ранее сирены были включены в Киеве, а также в Николаевской и Черкасской областях.

Вечером в субботу в Полтаве на Украине произошли взрывы. Об этом сообщили украинские средства массовой информации. В Полтавской области также была объявлена воздушная тревога.

Напомним, ВС РФ наносят ракетные удары по украинским объектам энергетики, военного управления и оборонной промышленности с октября 2022 года.

Ранее сообщалось, что украинскую столицу затянуло чёрным дымом после взрывов, которые прогремели в ночь на вторник. В Киеве и Киевской области прогремела серия взрывов.