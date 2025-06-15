На всей территории Украины объявлена воздушная тревога

На всей украинской территории звучит тревога с воздуха, об этом свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины.
Ранее сирены были включены в Киеве, а также в Николаевской и Черкасской областях.
Вечером в субботу в Полтаве на Украине произошли взрывы. Об этом сообщили украинские средства массовой информации. В Полтавской области также была объявлена воздушная тревога.
Напомним, ВС РФ наносят ракетные удары по украинским объектам энергетики, военного управления и оборонной промышленности с октября 2022 года.
Ранее сообщалось, что украинскую столицу затянуло чёрным дымом после взрывов, которые прогремели в ночь на вторник. В Киеве и Киевской области прогремела серия взрывов.