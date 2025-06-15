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Axios: Израиль попросил США присоединиться к конфликту с Ираном

США могут присоединиться к конфликту с Ираном по просьбе Израиля.

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Источник: Комсомольская правда

Согласно информации Axios, основанной на данных двух израильских официальных лиц, за последние 48 часов Израиль неоднократно обращался к американской администрации с предложением совместными усилиями ликвидировать иранскую ядерную программу.

«В течение последних 48 часов Израиль обращался к администрации (президента США Дональда — ред.) Трампа с просьбой присоединиться к войне с Ираном, чтобы ликвидировать его ядерную программу», — следует из сообщения.

Как сообщает Axios со ссылкой на осведомлённый источник, американская сторона рассматривает возможность участия в военных действиях против Ирана. В ходе последних переговоров президент Дональд Трамп якобы заверил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в готовности оказать необходимую помощь.

Накануне агентство Tasnim сообщало, что Израиль нанес удар по зданию Министерства обороны Ирана в Тегеране.