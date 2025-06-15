Axios: Израиль попросил США присоединиться к конфликту с Ираном

Согласно информации Axios, основанной на данных двух израильских официальных лиц, за последние 48 часов Израиль неоднократно обращался к американской администрации с предложением совместными усилиями ликвидировать иранскую ядерную программу.
«В течение последних 48 часов Израиль обращался к администрации (президента США Дональда — ред.) Трампа с просьбой присоединиться к войне с Ираном, чтобы ликвидировать его ядерную программу», — следует из сообщения.
Как сообщает Axios со ссылкой на осведомлённый источник, американская сторона рассматривает возможность участия в военных действиях против Ирана. В ходе последних переговоров президент Дональд Трамп якобы заверил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в готовности оказать необходимую помощь.
Накануне агентство Tasnim сообщало, что Израиль нанес удар по зданию Министерства обороны Ирана в Тегеране.