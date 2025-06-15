Юрист рассказала, когда у россиян будут следующие длинные выходные

День народного единства ежегодно отмечается в России 4 ноября. Праздник был учрежден в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы (Козьмы) Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов. Исторически этот день связан с окончанием Смутного времени в России в XVII веке.