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Юрист рассказала, когда у россиян будут следующие длинные выходные

Юрист Владимирова: следующие длинные выходные ждут россиян со 2 по 4 ноября.

Как создавалась новая Россия
Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Следующие длинные выходные будут в России со 2 по 4 ноября в связи с празднованием Дня народного единства, сообщила РИА Новости юрист Headhunter Ольга Владимирова.

«После июньских праздников следующие продолжительные выходные у россиян будут со 2 по 4 ноября», — сказала агентству Владимирова.

Юрист напомнила, что 4 ноября в России отмечается День народного единства.

День народного единства ежегодно отмечается в России 4 ноября. Праздник был учрежден в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы (Козьмы) Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов. Исторически этот день связан с окончанием Смутного времени в России в XVII веке.