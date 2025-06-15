Юрист рассказала, когда у россиян будут следующие длинные выходные

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Следующие длинные выходные будут в России со 2 по 4 ноября в связи с празднованием Дня народного единства, сообщила РИА Новости юрист Headhunter Ольга Владимирова.
«После июньских праздников следующие продолжительные выходные у россиян будут со 2 по 4 ноября», — сказала агентству Владимирова.
Юрист напомнила, что 4 ноября в России отмечается День народного единства.
День народного единства ежегодно отмечается в России 4 ноября. Праздник был учрежден в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы (Козьмы) Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов. Исторически этот день связан с окончанием Смутного времени в России в XVII веке.