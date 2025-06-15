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Россия готовится перейти на новую модель высшего образования

Министерство науки и высшего образования России подготовило проект изменений в федеральный закон, который позволит стране перейти на новую модель высшего образования. Об этом сообщил глава ведомства Валерий Фальков.

Как создавалась новая Россия

Новая образовательная модель уже поддержана профессиональным сообществом.

Министерство науки и высшего образования России подготовило проект изменений в федеральный закон, который позволит стране перейти на новую модель высшего образования. Об этом сообщил глава ведомства Валерий Фальков.

«Готов проект соответствующих изменений в федеральный закон. И мы видим, что эта модель во всех основных ее элементах поддерживается профессиональным сообществом, работодателями и хорошо воспринимается в обществе», — процитировало слова Фалькова РИА Новости.

Как сообщало URA.RU, Совет Федерации одобрил закон, который с 1 сентября 2025 года предоставляет правительству РФ полномочия регулировать стоимость платного обучения, количество студентов и направления подготовки в вузах. В частности, ограничения затронут все университеты, а также все специальности и направления подготовки. Особое внимание уделят популярным гуманитарным областям — «Экономика и управление» и «Юриспруденция», поскольку именно по этим компетенциям наблюдаются значительные диспропорции между числом выпускников и спросом на рынке труда.