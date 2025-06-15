Россия готовится перейти на новую модель высшего образования

Новая образовательная модель уже поддержана профессиональным сообществом.
Министерство науки и высшего образования России подготовило проект изменений в федеральный закон, который позволит стране перейти на новую модель высшего образования. Об этом сообщил глава ведомства Валерий Фальков.
«Готов проект соответствующих изменений в федеральный закон. И мы видим, что эта модель во всех основных ее элементах поддерживается профессиональным сообществом, работодателями и хорошо воспринимается в обществе», — процитировало слова Фалькова РИА Новости.
Как сообщало URA.RU, Совет Федерации одобрил закон, который с 1 сентября 2025 года предоставляет правительству РФ полномочия регулировать стоимость платного обучения, количество студентов и направления подготовки в вузах. В частности, ограничения затронут все университеты, а также все специальности и направления подготовки. Особое внимание уделят популярным гуманитарным областям — «Экономика и управление» и «Юриспруденция», поскольку именно по этим компетенциям наблюдаются значительные диспропорции между числом выпускников и спросом на рынке труда.