Россия готовится перейти на новую модель высшего образования

Как сообщало URA.RU, Совет Федерации одобрил закон, который с 1 сентября 2025 года предоставляет правительству РФ полномочия регулировать стоимость платного обучения, количество студентов и направления подготовки в вузах. В частности, ограничения затронут все университеты, а также все специальности и направления подготовки. Особое внимание уделят популярным гуманитарным областям — «Экономика и управление» и «Юриспруденция», поскольку именно по этим компетенциям наблюдаются значительные диспропорции между числом выпускников и спросом на рынке труда.